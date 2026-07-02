أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، جاهزية فريقه الكاملة لمواجهة النمسا في دور الـ32 من كأس العالم، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي أخطاء، وأن الفوز هو الهدف الوحيد.

ويستعد المنتخب الإسباني لخوض مواجهة قوية مساء الخميس أمام نظيره النمساوي، في اختبار لا يقبل القسمة على اثنين ضمن الأدوار الإقصائية.

وخلال المؤتمر الصحفي، طمأن دي لا فوينتي جماهير "لا روخا" بشأن الحالة البدنية للاعبين، قائلاً: "ما حدث مع ييريمي بينو كان أشبه بالمعجزة، الإصابة ليست خطيرة وقد تدرب بشكل طبيعي".

وأضاف: "أما نيكو ويليامز، فحالته مطمئنة، يعاني من آلام بسيطة ستمنعه من المشاركة في مباراة الغد، لكننا متفائلون بعودته في اللقاء المقبل حال التأهل".

وشدد المدرب الإسباني على جاهزية فريقه لمختلف مجريات اللقاء، موضحًا: "نتدرب على جميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك ركلات الترجيح. النمسا فريق شرس، والمباراة ستكون قوية ومليئة بالالتحامات".

وتابع: "إذا لجأ المنافس للدفاع، يجب علينا التحرك بسرعة وتحريك الكرة بمرونة لاستغلال المساحات الضيقة. اللاعبون الذين ينسجمون معًا في أنديتهم يمتلكون أفضلية واضحة داخل الملعب، وهذا أمر طبيعي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "نحن أول من يفرض على نفسه أعلى درجات التحدي، لكن الطريق لا يزال طويلًا. في هذه المرحلة لا يوجد هامش للخطأ، وعلينا تحقيق الفوز".

وكان منتخب إسبانيا قد تصدر المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ليضرب موعدًا مع النمسا، وصيف المجموعة العاشرة، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.