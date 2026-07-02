مصدر: تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان بزفافهما يوم الجمعة في ماديسون سكوير جاردن

تحتفل المغنية الشهيرة تايلور سويفت وترافيس كيلسي بزفافهما في مجمع "ماديسون سكوير جاردن" مساء بعد غد الجمعة، حسبما أفاد مسؤول في إنفاذ القانون مطلع على الخطط الأمنية.

وتحدث المسؤول لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويته، قائلا إن الاحتفالات ستبدأ ببروفة عشاء أصغر حجما من المقرر أن تقام مساء غد الخميس.

وتصاعدت التكهنات حول حفل زفاف المغنية ولاعب كرة القدم بشكل كبير في الأيام الأخيرة، بعد أسابيع من التقارير غير المؤكدة التي تفيد بأن حفل الزفاف سيقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من يوليو في أحد المعالم الشهيرة في نيويورك.

وقامت أطقم العمل هذا الأسبوع بتفريغ المعدات من الشاحنات خارج ماديسون سكوير جاردن. تم كشف سجادة كبيرة لفترة وجيزة خارج أحد المداخل ثم تمت إزالتها على الفور.

ولم يتم تأكيد أي شيء علنا من جانب سويفت وكيلسي، على الرغم من الطلبات المتعددة التي قدمتها وكالة أسوشيتد برس إلى ممثل سويفت للتعليق، بما في ذلك اليوم الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، إن الإدارة تتابع حدثا في ماديسون سكوير جاردن من المقرر عقده يوم الجمعة، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت تيش: "بالطبع سيكون لدى شرطة نيويورك تفاصيل، لكنني لن أخوض في مزيد من التفاصيل في هذا الوقت".

كما أكد عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أنه تم تقديم طلب للحصول على تصريح لإقامة فعالية كبيرة. وأضاف: "نحن على استعداد تام. ليس هناك ما يمكن مشاركته أكثر من ذلك."