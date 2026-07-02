الممثل داني جلوفر يكشف عن إصابته بمرض ألزهايمر

كشف الممثل داني جلوفر، نجم سلسلة أفلام "ليزال ويبون"، أنه يتعايش مع مرض ألزهايمر منذ عدة سنوات.

وأعلن الممثل/ 79 عاما / الخبر خلال مقابلة مع برنامج "ذا توداي شو" على شبكة"إن بي سي" الأمريكية، موضحا أنه شُخّص بالمرض بعد فترة وجيزة من حصوله على جائزة أوسكار الفخرية عام 2022، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال: "يمكنني التعايش معه إلى حد ما. وأنا متأكد من أنه مع تقدمه ستصبح الأمور مختلفة وستتغير"، مضيفا أن حركته وكلامه وذاكرته أصبحوا أبطأ.

وأشار إلى أن دعم عائلته، التي قال إنها "تسانده دائما"، يساعده على تجاوز هذه المرحلة.

وخلال المقابلة، قالت ابنته مانديسا إن من "المهم جدا" أن يتحدث والدها عن حالته بنفسه.

وأضافت: "والوقت المناسب هو الآن. فما الوقت الأفضل من الآن ليتحدث بنفسه؟ هذا مهم لأن الناس يطرحون أحيانا أسئلة، ولا أريد أن أكون غير صادقة وأقول: نعم، كل شيء على ما يرام، وكل شيء رائع".

كما تحدث جلوفر عن تشخيصه في مقابلة مع مجلة "بيبول" ، وقال إنه "لا يزال غير قادر ذهنيا على تقبل جميع جوانب الأمر".

وأضاف: "هناك لحظات تستمر في تذكرها، وتؤكد لك أنك لا تزال قادرًا على تذكر الأشياء. وهناك لحظات لن أنساها أبدا".

واختتم قائلا: "لا أشعر أن هذه نهاية حياتي. لا يزال لدي عمل أقوم به. ولا تزال ابنتي معي، ولدي أصدقاء. أريد فقط أن أقول إن الحياة تستمر".