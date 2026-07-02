هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية

شنت قوات روسية هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية واندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي.
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في منشور على تطبيق تيليجرام إن حريقا يلتهم سطح الفندق الواقع على شارع شيفتشينكو الرئيسي. وأظهرت صور نشرت على الإنترنت حريقا هائلا وقد خرج عن السيطرة في أعلى المبنى.
وفي منشور لاحق على تيليجرام، قال كليتشكو إن كييف تعرضت أيضا لهجوم بصواريخ باليستية، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص في إحدى المناطق. وأفاد شاهد من رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في كييف.
وأظهرت صور متداولة على قنوات غير رسمية على تيليجرام أفرادا وهم يهرعون لمحطات قطارات الأنفاق.
وحذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من أن تقارير استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع هجوم ليلي على البلاد، وأعلن أنه سيختصر فترة بقائه في دبلن التي زارها بمناسبة بدء الرئاسة الدورية لأيرلندا للاتحاد الأوروبي والتي تستمر ستة أشهر.