 هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية

رويترز
نشر في: الخميس 2 يوليه 2026 - 5:13 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2026 - 5:13 ص

 شنت قوات روسية هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة ​الأوكرانية كييف في وقت متأخر من ‌مساء أمس الأربعاء، مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية واندلاع ​حريق بفندق يقع على شارع رئيسي.
وقال ​فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في ⁠منشور على تطبيق تيليجرام إن حريقا ​يلتهم سطح الفندق الواقع على شارع شيفتشينكو ​الرئيسي. وأظهرت صور نشرت على الإنترنت حريقا هائلا وقد خرج عن السيطرة في أعلى المبنى.

وفي ​منشور لاحق على تيليجرام، قال كليتشكو ​إن كييف تعرضت أيضا لهجوم بصواريخ باليستية، مما ‌أسفر ⁠عن إصابة خمسة أشخاص في إحدى المناطق. وأفاد شاهد من رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في كييف.
وأظهرت صور متداولة ​على قنوات ​غير رسمية ⁠على تيليجرام أفرادا وهم يهرعون لمحطات قطارات الأنفاق.
وحذر الرئيس ​فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من ​أن ⁠تقارير استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع هجوم ليلي على البلاد، وأعلن أنه سيختصر ⁠فترة ​بقائه في دبلن التي زارها ​بمناسبة بدء الرئاسة الدورية لأيرلندا للاتحاد الأوروبي والتي ​تستمر ستة أشهر.


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