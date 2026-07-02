هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية

شنت قوات روسية هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة ​الأوكرانية كييف في وقت متأخر من ‌مساء أمس الأربعاء، مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية واندلاع ​حريق بفندق يقع على شارع رئيسي.

وقال ​فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في ⁠منشور على تطبيق تيليجرام إن حريقا ​يلتهم سطح الفندق الواقع على شارع شيفتشينكو ​الرئيسي. وأظهرت صور نشرت على الإنترنت حريقا هائلا وقد خرج عن السيطرة في أعلى المبنى.



وفي ​منشور لاحق على تيليجرام، قال كليتشكو ​إن كييف تعرضت أيضا لهجوم بصواريخ باليستية، مما ‌أسفر ⁠عن إصابة خمسة أشخاص في إحدى المناطق. وأفاد شاهد من رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في كييف.

وأظهرت صور متداولة ​على قنوات ​غير رسمية ⁠على تيليجرام أفرادا وهم يهرعون لمحطات قطارات الأنفاق.

وحذر الرئيس ​فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من ​أن ⁠تقارير استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع هجوم ليلي على البلاد، وأعلن أنه سيختصر ⁠فترة ​بقائه في دبلن التي زارها ​بمناسبة بدء الرئاسة الدورية لأيرلندا للاتحاد الأوروبي والتي ​تستمر ستة أشهر.