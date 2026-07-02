ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن واشنطن لن تسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما.
تمر قناة بنما عبر أضيق جزء من البرزخ بين أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يتيح للسفن التنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادي. وتنقل القناة نحو 40 بالمئة من حركة الحاويات الأمريكية سنويا.
وأكملت الولايات المتحدة بناء القناة في أوائل القرن العشرين، لكنها سلمت السيطرة على هذا الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية إلى بنما في عام 1999.
وقال ترامب مرارا إنه يريد "استعادة" القناة. وقبل عودته للمنصب، قال للصحفيين إنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية لاستعادة السيطرة على القناة.