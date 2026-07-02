ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم الأربعاء إن ‌واشنطن لن تسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما.

تمر قناة ​بنما عبر أضيق ​جزء من البرزخ بين أمريكا ⁠الشمالية والجنوبية، مما ​يتيح للسفن التنقل بسرعة أكبر ​بين المحيطين الأطلسي والهادي. وتنقل القناة نحو 40 بالمئة من ​حركة الحاويات الأمريكية ​سنويا.





وأكملت الولايات المتحدة بناء القناة في ‌أوائل ⁠القرن العشرين، لكنها سلمت السيطرة على هذا الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية ​إلى ​بنما ⁠في عام 1999.



وقال ترامب مرارا إنه يريد "استعادة" ​القناة. وقبل عودته ​للمنصب، ⁠قال للصحفيين إنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية ⁠أو ​العسكرية لاستعادة السيطرة ​على القناة.