 ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

رويترز
نشر في: الخميس 2 يوليه 2026 - 5:12 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2026 - 5:12 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب اليوم الأربعاء إن ‌واشنطن لن تسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما.
تمر قناة ​بنما عبر أضيق ​جزء من البرزخ بين أمريكا ⁠الشمالية والجنوبية، مما ​يتيح للسفن التنقل بسرعة أكبر ​بين المحيطين الأطلسي والهادي. وتنقل القناة نحو 40 بالمئة من ​حركة الحاويات الأمريكية ​سنويا.

وأكملت الولايات المتحدة بناء القناة في ‌أوائل ⁠القرن العشرين، لكنها سلمت السيطرة على هذا الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية ​إلى ​بنما ⁠في عام 1999.

وقال ترامب مرارا إنه يريد "استعادة" ​القناة. وقبل عودته ​للمنصب، ⁠قال للصحفيين إنه لا يستبعد استخدام القوة الاقتصادية ⁠أو ​العسكرية لاستعادة السيطرة ​على القناة.


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