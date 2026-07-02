رودي جارسيا: تكمن قوة المنتخب البلجيكي في البدلاء

أكد رودي جارسيا، مدرب منتخب بلجيكا، أن الإيمان بالقدرة على تحقيق الفوز كان العامل الحاسم في عودة فريقه خلال المباراة، مشددًا على أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل طالما يمتلك اللاعبون الثقة والإصرار.

وقال جارسيا، في تصريحات عبر موقع «فيفا»، إن قوة المنتخب البلجيكي لا تقتصر على التشكيلة الأساسية فقط، بل تمتد إلى دكة البدلاء، التي تمثل عنصرًا حاسمًا في صناعة الفارق خلال المباريات الكبرى.

وأوضح: «لا يمكنك تحقيق النتائج بالاعتماد على أحد عشر لاعبًا فقط، فالجميع يلعب دورًا مهمًا. التبديلات التي أجريناها منحتنا الإضافة المطلوبة، وساعدتنا على استعادة التوازن وفرض أسلوبنا».

واختتم مدرب بلجيكا تصريحاته بالتأكيد على أن الانتصار جاء نتيجة العمل الجماعي والروح القتالية، التي ظهرت بوضوح في عودة الفريق وتجاوزه لظروف المباراة الصعبة.