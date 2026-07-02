تيليمانس رجل مباراة بلجيكا والسنغال بعد ليلة درامية في المونديال

تُوّج يوري تيليمانس، نجم منتخب بلجيكا، بجائزة رجل المباراة عقب الأداء الاستثنائي الذي قدمه خلال مواجهة السنغال، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

ونجح المنتخب البلجيكي في حسم تأهله إلى ثمن النهائي بعدما أقصى نظيره السنغالي في مباراة مثيرة شهدت سيناريو دراميًا، حيث قلب تأخره بهدفين إلى تعادل قاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يحسم المواجهة لصالحه خلال الشوط الإضافي الثاني.

وكان تيليمانس بطل اللقاء دون منازع، بعدما سجل هدفين حاسمين، أبرزها هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، ليقود “الشياطين الحمر” إلى انتصار صعب ومستحق.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة في الدقيقة 69، تمثلت في اشتباك بين تيليمانس وزميله تروسارد أثناء توجه اللاعبين لاستراحة شرب المياه، قبل أن تتدخل بقية العناصر لاحتواء الموقف سريعًا. ولم تؤثر الواقعة على تركيز اللاعبين، حيث عاد تروسارد ليصنع هدف التعادل لزميله تيليمانس، في مشهد عكس روح الفريق والتماسك داخل الملعب.

من جانبه، واصل روميلو لوكاكو تألقه، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليعتلي صدارة الهدافين التاريخيين لبلجيكا في المونديال.

وبهذه النتيجة، يودع المنتخب السنغالي البطولة، ليصبح ثالث منتخب إفريقي يغادر الأدوار الإقصائية، بعد جنوب إفريقيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، فيما يبقى منتخب المغرب الممثل الإفريقي الوحيد في دور الـ16.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب بلجيكا في الدور المقبل الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك، في اللقاء المقرر إقامته يوم الثلاثاء 7 يوليو في تمام الثالثة فجرًا، بينما تُقام مباراة أمريكا والبوسنة فجر الخميس ضمن منافسات الدور ذاته.