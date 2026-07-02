أسعار النفط تنخفض بعد اختتام محادثات أمريكية إيرانية في الدوحة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن أعلنت قطر أن إيران والولايات المتحدة أحرزتا "تقدما إيجابيا" في المحادثات غير المباشرة التي اختتمت ​أمس الأربعاء وركزت على مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات ‌العالم من النفط قبل الحرب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 1.02 بالمئة إلى 70.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 ​سنتا أو 1.21 بالمئة إلى 67.75 دولار للبرميل.



ونزل المؤشران في الجلسة السابقة بأكثر ​من واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.

وقالت مصادر إن ⁠مفاوضي الولايات المتحدة وإيران أمضوا يومين في الدوحة وهم يناقشون حركة الملاحة البحرية في ​مضيق هرمز ورفع التجميد عن أصول إيرانية.

ورغم استئناف حركة الملاحة بشكل جزئي، فقد تبادل ​البلدان الضربات قبل أيام عقب هجوم إيراني على سفينة شحن.

وقال مصدران إيرانيان كبيران إن إيران متمسكة باكتساب اعتراف دولي بسيطرتها على المضيق حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة لتحقيق هذه الغاية. وأكدت طهران ​مرارا أنها ستفرض رسوم عبور على السفن اعتبارا من منتصف أغسطس آب، بعد انتهاء فترة ​إعفاء من الرسوم حددها الاتفاق الأولي.



وبدأت حركة مرور الناقلات عبر المضيق في التعافي، وقال نائب الرئيس ‌الأمريكي ⁠جيه.دي فانس إن تدفق النفط عبر الممر المائي عاد إلى مستويات ما قبل الحرب دون أن يستعرض أرقاما.

وقالت شركة هايتونج فيوتشرز في مذكرة إنه في ظل بقاء المضيق مفتوحا وتدفق النفط الخام منه فإن التنافس من أجل حصة في السوق يواصل دفع أسعار ​النفط إلى الانخفاض وهناك ​توقعات متزايدة بحدوث ⁠فائض في الإمدادات.

ومن المتوقع أن تزيد الإمدادات بشكل أكبر بعدما قالت مصادر أمس الأربعاء إن الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ ​ستتفق على الأرجح عندما تعقد اجتماعا يوم الأحد على زيادة إضافية ​في أهداف ⁠إنتاجها اعتبارا من أغسطس آب.

وأوضحت المصادر أن هدف الإنتاج سيزيد بنحو 188 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس آب.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات الخام بمقدار 3.8 مليون برميل إلى 408.4 ⁠مليون برميل ​الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول ​2018، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.



إلا أن هذا الانخفاض جاء أقل من توقعات المحللين في استطلاع ​أجرته رويترز، والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 4.5 مليون برميل.