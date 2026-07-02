لوكاكو: روح بلجيكا صنعت الفارق أمام السنغال في المونديال

أعرب روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه، مؤكدًا أن الروح القتالية كانت كلمة السر في قلب النتيجة أمام منتخب السنغال، في مواجهة وصفها بالصعبة والمعقدة على جميع المستويات.

وقال لوكاكو في تصريحات عبر موقع «فيفا»: «لقد سئمت من هذه المباريات! (يضحك). كانت مواجهة حماسية، لكننا قدمنا كل ما لدينا. كنا متأخرين في النتيجة، غير أننا أظهرنا شخصية قوية. في مثل هذه المباريات، هذا هو المطلوب».

وأضاف: «يُعدّ منتخب السنغال من أفضل فرق البطولة، وعلى المستويات الفنية والبدنية والتكتيكية كانت المباراة شديدة الصعوبة. لكن مع زيادة الضغط، ومع حضورنا في الكرات الثانية، ظهرت روح الفريق ونجحنا في حسم اللقاء. مثل هذه الانتصارات هي ما نحتاجه لتعزيز الروابط بين اللاعبين».

وعن هدفه، أشار إلى دور عائلته قائلًا: «أعتقد أن والدي هو من ساعدني». كما علّق على عدم تنفيذه ركلة الجزاء: «بما أنني ما زلت أمرّ بفترة صعبة نفسيًا، فضّلت أن يتولى يوري تنفيذها».