أعلن بابي جاي، لاعب منتخب السنغال، اعتزاله اللعب الدولي بشكل مؤقت، عقب خروج “أسود التيرانجا” من دور الـ32 لبطولة كأس العالم، بعد الخسارة المثيرة أمام بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد التمديد.

وودّع المنتخب السنغالي منافسات البطولة بسيناريو قاسٍ، بعدما كان متقدمًا بهدفين حتى الدقيقة 86، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في العودة وفرض وقت إضافي حسم خلاله بطاقة التأهل.

وقال جاي، عبر حسابه الرسمي: «سأتحدث لاحقًا عن الإقصاء من البطولة»، مضيفًا: «لكنني أعلن التوقف عن اللعب الدولي طالما استمر هذا الجهاز الفني».

وشارك لاعب فياريال أساسيًا خلال مشوار المنتخب في البطولة، وقدم مستويات مميزة، إذ سجل ثنائية في المباراة السابقة أمام العراق، ساهمت في تأهل السنغال إلى الأدوار الإقصائية.

وفي مواجهة بلجيكا، غادر جاي أرض الملعب في الدقيقة 66، ليحل لامين كامارا بدلًا منه، قبل أن يرتكب الأخير خطأ في اللحظات الأخيرة من الشوطين الإضافيين، أسفر عن ركلة جزاء حاسمة سجلها يوري تيليمانس، مانحًا بلاده بطاقة العبور.

وبهذا الخروج، انضم منتخب السنغال إلى قائمة المنتخبات الإفريقية التي ودعت الأدوار الإقصائية، إلى جانب جنوب إفريقيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، بينما يواصل المنتخب المغربي تمثيل القارة السمراء كآخر المتأهلين إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن يواجه منتخب بلجيكا نظيره الأمريكي في الدور المقبل، يوم الثلاثاء 7 يوليو، في تمام الثالثة فجرًا.