تيلمان يتوّج بجائزة رجل مباراة أمريكا والبوسنة والهرسك في المونديال

تُوّج مالك تيلمان، لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بجائزة رجل المباراة عقب تألقه في مواجهة البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وقدم تيلمان أداءً لافتًا أسهم في فوز منتخب بلاده بثنائية نظيفة، ليقود الفريق إلى التأهل للدور ثمن النهائي. ونجح في تسجيل الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة قبل ثماني دقائق من نهاية اللقاء، في لقطة أكدت تأثيره الحاسم.

ويُعد هدف تيلمان هو الثاني للمنتخب الأمريكي من ركلة حرة مباشرة في بطولة كبرى منذ عام 2017، ما يعكس تطور الفاعلية الهجومية للفريق في مثل هذه المواقف.

وسجل هدفي الولايات المتحدة كل من فولارين بالوجون ومالك تيلمان، ليحسم الفريق بطاقة العبور بجدارة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الولايات المتحدة نظيره البلجيكي في دور الـ16، في مباراة مرتقبة تُقام فجر الثلاثاء المقبل في تمام الثالثة صباحًا.