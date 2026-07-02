الشرطة الألمانية تقتل رجلا بالرصاص بعد مهاجمته عناصرها برذاذ الفلفل

أعلنت السلطات أن رجلا / 42 عاما / قُتل برصاص الشرطة خلال عملية أمنية في مدينة ريمشايد غربي ألمانيا مساء الأربعاء.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن مكتب الادعاء العام في فوبرتال وشرطة هاجن، فقد هدد الرجل فتاتين برذاذ الفلفل، قبل أن يرش عناصر الشرطة به ويفر من المكان.

وأضاف البيان أن الشرطة عثرت عليه مرة أخرى بعد وقت قصير، واستخدمت مسدسا صاعقا لإيقافه، إلا أنه أخطأ إصابته.

وأشار البيان إلى أن الرجل ألقى أدوات على أفراد الشرطة، ما دفع أحد الضباط إلى إطلاق النار عليه وإصابته. ورغم محاولات إنعاشه، توفي في مكان الحادث. وتولت شرطة هاجن التحقيق في الواقعة.

وأطلق أفراد الشرطة في ألمانيا النار فأردوا عددا أقل من الأشخاص قتلى خلال عملياتهم في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

ووفقا لإحصاءات جمعتها مجلة "بورجر ريشتة أوند بوليتساي/سيليب"، الصادرة عن معهد الحقوق المدنية والسلامة العامة في جامعة هومبولت في برلين، قتل 17 شخصا بهذه الطريقة العام الماضي، مقارنة بـ 25 شخصا في العام الذي سبقه.

ومع ذلك، ظل عدد القتلى أعلى بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية.