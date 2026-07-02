مدرب النمسا: تحجيم يامال مفتاح عبور إسبانيا

شدد رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، على أهمية الحد من خطورة النجم الشاب لامين يامال، معتبرًا أن إيقافه يمثل أحد المفاتيح الحاسمة في مواجهة إسبانيا ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم.

ويستعد المنتخب النمساوي لخوض اختبار قوي أمام نظيره الإسباني مساء الخميس، في لقاء يُنتظر أن يحمل طابعًا تنافسيًا مرتفعًا بين المنتخبين.

وقال رانجنيك خلال المؤتمر الصحفي: «يامال لاعب استثنائي ويملك مستقبلًا كبيرًا، لذلك علينا مراقبته عن كثب ومنعه من إيجاد المساحات التي تسمح له بالانطلاق وصناعة الفارق».

وأضاف: «الجماهير تستمتع بمشاهدة يامال، لكن مهمتنا واضحة وهي تقليص تأثيره إلى أدنى حد ممكن».

وكان يامال قد شارك بشكل محدود خلال دور المجموعات بعد تعافيه من إصابة عضلية، ونجح رغم ذلك في تسجيل هدف.

وأكد مدرب النمسا: «ندرك أننا بحاجة لتقديم مستوى أعلى أمام منتخب بحجم إسبانيا، ويجب أن نُظهر ردة فعل قوية إذا أردنا تحقيق نتيجة إيجابية».

وسجل منتخب النمسا 6 أهداف في دور المجموعات، متفوقًا هجوميًا على إسبانيا، التي تصدرت المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، لتضرب موعدًا مع النمسا وصيف المجموعة العاشرة.