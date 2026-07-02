شدد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب سويسرا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن عامل المعرفة المسبقة بالمنافس لن يمنح فريقه أي أفضلية حقيقية.

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة نظيره السويسري صباح الجمعة، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الأدوار الإقصائية. ويملك بيتكوفيتش خبرة سابقة مع المنتخب السويسري، حيث تولى قيادته خلال الفترة من أغسطس 2014 حتى يوليو 2021.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي: «كرة القدم الحديثة لم تعد تخفي أسرارًا، فالجميع يعرف بعضه البعض جيدًا»، مضيفًا: «معرفتي بلاعبي سويسرا لن تصنع الفارق، كما أنهم يدركون أسلوبي أيضًا. ستكون مواجهة خاصة، لكن داخل الملعب ننتظر مباراة بالغة الصعوبة».

وأكد بيتكوفيتش أن فريقه مطالب بتقديم أقصى ما لديه من أجل تحقيق الفوز، موضحًا: «نحتاج إلى بذل جهد استثنائي لتجاوز منتخب قوي مثل سويسرا».

وتطرق مدرب الجزائر إلى الجوانب الفنية، مشيرًا إلى استقبال فريقه عددًا من الأهداف، حيث قال: «استقبلنا أهدافًا عديدة، خمس منها جاءت بتسديدات من خارج منطقة الجزاء، لكننا في المقابل نجحنا في التسجيل والتأهل».

وأضاف: «علينا مواصلة التطور وتقديم أفضل أداء ممكن، وأن نحافظ على تركيزنا طوال دقائق المباراة»، لافتًا إلى إمكانية امتداد اللقاء لأشواط إضافية، بقوله: «يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المواجهة جماعية وليست فردية، قائلًا: «ليست مباراة بيني وبين ياكين، بل هي مواجهة بين الجزائر وسويسرا».

يُذكر أن منتخب الجزائر بلغ الأدوار الإقصائية بعد مشوار شهد الخسارة أمام الأرجنتين، قبل أن يحقق الفوز على الأردن ويتعادل مع النمسا، ليحجز مقعده في هذا الدور، في إنجاز يُعد الثاني من نوعه في تاريخه بالمونديال.