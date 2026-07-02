حريق غابات هائل يلتهم 800 هكتار في جنوب فرنسا

أجبر حريق غابات هائل في جنوب فرنسا عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم في إقليمي إيرو وأود، مع نشر مئات من عناصر الإطفاء لمكافحة النيران التي غذّاها الجفاف والرياح القوية.

وبحلول وقت متقدّم من المساء، كانت النيران قد التهمت 800 هكتار، وفق إدارة الإقليم. وصرّح مصدر في الإقليم لوكالة الصحافة الفرنسية قرابة الحادية عشرة مساء أمس إنه "تم احتواء الحريق في بعض الفترات، لكنه لم يصبح تحت السيطرة بعد".

ويأتي هذا الحريق بعد عام واحد من حرائق كبرى شهدتها منطقة كوربيير وبعد أيام قليلة من موجة حر قاتلة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى.



وكانت الأوضاع على الأرض بالغة الصعوبة بالنسبة إلى عناصر الإطفاء نظراً إلى انعدام مسارات الوصول في التضاريس الوعرة، ما استدعى الاستعانة بطائرات إطفاء لإخماد النيران.

وساهمت درجات الحرارة التي كانت تبلغ حوالي 30 مئوية، بالتزامن مع هبوب رياح قوية، في سرعة انتشار الحريق عبر الغطاء النباتي المنخفض الشديد الجفاف.

وأفاد مسئولون بأنه تم إجلاء أو إلزام نحو 200 شخص بالبقاء في منازلهم في بوزول-مينرفوا وماياك. وقالت دانييل (99 عاماً)، وهي من السكان الذين تم إجلاؤهم من بلدة بوزول "كان الدخان كثيفاً جداً وخانقاً لدرجة أن الإطفائيين طلبوا منا المغادرة".

وأفادت فرق الإطفاء المحلية باندلاع حريقين آخرين أصغر حجماً في رونياك ولانسون بروفانس القريبتين من مدينة مرسيليا.