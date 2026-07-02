إصابة 4 أشخاص إثر سقوط سيارة في ترعة بأسيوط

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر سقوط سيارة ربع نقل في ترعة الزرابي التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، أثناء توجههم إلى الأراضي الزراعية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من العميد وائل نجاتي، مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة في ترعة الزرابي بدائرة المركز، يستقلها عدد من المواطنين.

وانتقلت قوات الشرطة برئاسة مأمور المركز، والرائد أحمد ناجي، معاون أول مباحث المركز، وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة، أن السيارة كانت تسير بطريق منطقة الشنجلي بقرية الزرابي، يستقلها عدد من المواطنين، ونتيجة اختلال عجلة القيادة سقطت في الترعة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، من بينهم حالة خطرة.

وكشفت تحريات الرائد أحمد ناجي، معاون المباحث، بإشراف اللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، أن المصابين هم: "أحمد محمد عابدين (17 عامًا)، طالب بالثانوية العامة، ويوسف ملاك، عامل بمطحن، وعبد الحميد عبد المعطي همام، طالب بالثانوية العامة، ومينا فتحي كامل، عامل، فيما كان يقود السيارة محمد عابدين حماد، وكانوا في طريقهم من قرية دكران إلى مدينة أبوتيج".

وأشارت التحريات، إلى أن سيارات الربع نقل تُستخدم كوسيلة لنقل المواطنين من عدد من قرى غرب مركز أبوتيج، من بينها دكران، والزرابي، وبني سميع، ودوينة، والزيرة، والبلايزة، والأقادمة، إلى مدينة أبوتيج.

وتمكن الأهالي، بالتنسيق مع قوات الشرطة، من إنقاذ المصابين، كما جرى انتشال السيارة من الترعة باستخدام لودر تابع لأحد الأهالي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، بإشراف المستشار عبد الله زايد، رئيس نيابة أبوتيج.