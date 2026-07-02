تداولت صفحات الغش الإلكتروني أسئلة وإجابات زعمت أنها خاصة بامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، لـ«الشروق»، إن الأسئلة المتداولة قديمة، وتعود إلى امتحانات أعوام سابقة، ولا تمت بصلة إلى امتحان الكيمياء الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، حذرت الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول إلى لجان الامتحانات، حتى وإن كان مغلقًا، مؤكدة أن كل من يحاول الغش باستخدام أي وسيلة، سواء إلكترونية أو ورقية، أو يرتكب أي فعل من شأنه الإخلال بسير الامتحان، يعرض نفسه لإلغاء الامتحان، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.