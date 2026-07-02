مقر خاتم الأنبياء: مضيق هرمز ضمن السيادة الإيرانية وأمنه خط أحمر

هددت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اليوم، برد «حاسم وسريع» على أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي يقع ضمن السيادة الإيرانية وأن أمنه يمثل «خطًا أحمر» للقوات المسلحة.

وقالت القيادة، في بيان، نقله موقع «إيران إنترناشيونال»، إن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة بالالتزام بالمسارات التي تحددها إيران عند عبور المضيق، محذرة من أن أي مخالفة لمسارات العبور أو بروتوكولات الملاحة الإيرانية ستواجه برد فوري من القوات المسلحة.

وأضاف البيان أن أي محاولة أمريكية للتدخل في الشئون الأمنية للمضيق ستُعد تهديدًا للسيادة الوطنية الإيرانية، وستقابل برد سريع وحاسم، كما اعتبر أن استمرار تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية، المأهولة وغير المأهولة، فوق مضيق هرمز يهدد أمن الملاحة واستقرار المنطقة.

وأكدت قيادة خاتم الأنبياء أن إيران لن تتردد في اتخاذ ما وصفته بـ«الإجراءات اللازمة» للتصدي لأي اعتداء أو تجاوز من جانب الجيش الأمريكي أو حلفائه، دفاعًا عن سيادتها على مضيق هرمز.

وكشف موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مسئول أمريكي، أن مبعوثي البيت الأبيض، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يسعيان إلى إبلاغ إيران بأن الإصرار على فرض رسوم لعبور السفن في مضيق هرمز قد يهدد مسار التفاهمات الجارية ويقوض فرص التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وأوضح المسئول أن الإدارة الأمريكية أكدت لطهران أن العائدات المتوقعة من استئناف صادرات النفط بعد رفع العقوبات ستكون أكبر بكثير من أي إيرادات يمكن تحقيقها عبر فرض رسوم على الملاحة في المضيق.

وأضاف «أكسيوس» أن المحادثات غير المباشرة التي استضافتها الدوحة شهدت أجواء إيجابية، وأسفرت عن تفاهم يقضي بالحفاظ على التهدئة خلال الأسبوع المقبل، بما يسمح بمواصلة المفاوضات وإحراز تقدم في مختلف الملفات.