الدفاع الإيرانية تدعو جميع المواطنين إلى حضور مراسم تشييع خامنئي

دعت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، الشعب الإيراني بأكمله إلى حضور مراسم المرشد الأعلى السابق علي الخامنئي.

وقالت في تصريحات، نقلتها وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، إن «هذا الموكب التاريخي سيكون تجسيدًا لولاء الأمة لنهج الشرف والمقاومة والحماية».

من جانبه، دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، معتبرًا أن الحضور الشعبي يمثل رسالة إلى العالم بشأن ما وصفه بـ«الثأر» لدمه.

وقال قاليباف، في رسالة نقلتها وكالة «إرنا»، إن المشاركة في مراسم التشييع ينبغي أن تجسد موقف الشعب الإيراني، وأن توصل إلى العالم رسالة مفادها أن الإيرانيين «لن يسكتوا عن الظلم والاستكبار، ولن يتهاونوا مع دم قائدهم».

وأضاف أن مراسم التشييع «ليست مجرد وداع، بل تجديد للعهد مع طريق الشهداء وقيم الثورة الإسلامية»، معتبرًا أن المشاركة الشعبية ستعكس وحدة الإيرانيين وتمسكهم بمبادئهم.

ودعا قاليباف مختلف فئات الشعب، بمن فيهم الشباب وأسر الشهداء والنساء والرجال، إلى المشاركة في مراسم التشييع، مؤكدًا أن الحضور الواسع سيعبر عن تماسك الشعب الإيراني فيما وصفها بـ«اللحظات الكبرى».

وكانت اللجنة الإيرانية المنظمة لمراسم التشييع أعلنت خطة تمتد 4 أيام، وتبدأ في 6 يوليو من العاصمة طهران، مرورا بمدينة قم، وتنتهي بالدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

ووفق اللجنة، تتضمن الخطة نقل الجثمان إلى العراق في 8 يوليو المقبل، لإقامة مراسم تشييع في مدينتي النجف وكربلاء، استجابة لطلب علماء وعشائر ونخب عراقية.

وسيتولى الحرس الثوري مسئولية تنفيذ المراسم في طهران ومشهد وقم، بينما تشرف المحافظات على التنظيم في باقي المناطق.

وشكل مقتل خامنئي في 28 فبراير 2026 تحولًا بارزًا في تاريخ إيران والمنطقة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اغتياله في الساعات الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.