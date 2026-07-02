ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع

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ألقت مباحث الآداب، القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية، لنشرها فيديوهات تتضمن التحريض على الرذيلة، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر صانعة المحتوى مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالتحريض على الرذيلة، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وضبطت المذكورة ولها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.