وزيرة التنمية المحلية: الموافقة على الخطة الاستثمارية لبرنامج تحسين نوعية الهواء وكفاءة الطاقة

- تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجا

- تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحميات للحفاظ على مكانتها الطبيعية والتراثية

- حلول مبتكرة للتغلب على تحديات تنفيذ المشروعات البيئية

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة للعام المالي الجديد 2026/2027.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، ومديري البرامج، ورؤساء القطاعات المعنية بجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي الوزيرة.

واطّلعت "عوض"، على الخطة الاستثمارية الجديدة للجهاز، والبرامج الاستثمارية، ومشروعات الخطة التي سيتم تنفيذها، في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، متضمنًا الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، والمناخ الداعم للاستثمار البيئي، وبرنامج التشجير.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع، بضرورة تحديد أولويات المشروعات المنفذة في إطار الخطة، مع التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمشروعات، وضمان الانتهاء منها في أقرب وقت، من خلال التحضير الجيد والدقيق للمناقصات وكراسات الشروط المطلوبة؛ للإسراع في بدء التنفيذ الفعلي، والانتهاء من تحقيق الأهداف ربع السنوية طبقًا للجدول الزمني.

وكلفت برفع كفاءة وتطوير عدد من المحميات الطبيعية ضمن الخطة، وتنفيذ المقايسات المطلوبة للإسراع في رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بمحميات ومناطق، مثل محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يتناسب مع مكانتها كتراث عالمي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى ضرورة الاهتمام بوحدات تغير المناخ بالمحافظات، حيث وجهت بتقديم الدعم اللازم لمراكز السيطرة بالمحافظات للقيام بمهمتها فيما يخص آليات رصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية بالمحافظات المختلفة.

ووافقت "عوض"، على تنفيذ الخطة الاستثمارية فيما يخص أنشطة برنامج تحسين نوعية الهواء، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، خاصة في المناطق ذات الأولوية، وتنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا لإنشاء هذه المحطات، للمساهمة في الحد من الصرف الصناعي على الموارد المائية ووقفه.

وشددت على ضرورة الإسراع في رفع كفاءة عدد من الفروع الإقليمية للجهاز ومعاملها المتنقلة، مثل فروع السويس والأقصر وسوهاج، وذلك بعد تشكيل لجنة تضع متطلبات واحتياجات التطوير بدقة.

ووجهت بوضع حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، والاهتمام ببرامج التحول الرقمي من خلال رفع كفاءة شبكة المعلومات وتطوير المنظومات الإلكترونية التابعة للجهاز.

وتضمنت الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد عددًا من المشروعات الخاصة بتغير المناخ، كبرامج الدعم المؤسسي، واستكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، وبرنامج رصد الأحداث المناخية المتطرفة بالمحافظات المهددة.

وفي مجال الحد من التلوث، تشمل الخطة مشروعات تنفيذ برامج إدارة وتشغيل شبكات الهواء ورصد الملوثات، وإدارة الشبكتين القوميتين لرصد الانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة أجهزة فحص عوادم المركبات، بالإضافة إلى استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات المصرية، والرصد اللحظي للمسطحات المائية، ومكافحة التلوث البحري.

وتتضمن الخطة، مشروع تطوير شبكة المحميات الطبيعية، ومشروع تحسين البيئة الصناعية، والمرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومشروع التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، إلى جانب برامج التحول الرقمي.