معاريف: بعد 1000 يوم على هجوم 7 أكتوبر إسرائيل لم تحقق في أخطر كارثة بتاريخها

سلطت صحيفة «معاريف» العبرية، الخميس، الضوء على عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، رغم مرور أكثر من ألف يوم على الهجوم، معتبرة ذلك إخفاقًا للمنظومة الرسمية الإسرائيلية.

وقال المحلل في الصحيفة بن كسبيت، في مقال نقلت وكالة «صفا» مقتطفات منه، إن إسرائيل لم تُشكّل حتى الآن لجنة تحقيق رسمية في «أخطر كارثة» شهدتها منذ قيامها، محملًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسئولية السياسية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.

واتهم كسبيت نتنياهو باستخدام شعار «النصر المطلق» لتبرير إطالة أمد الحرب، معتبرًا أن استمرارها خدم مصالحه السياسية أكثر مما عزز أمن إسرائيل، كما أسهم، بحسب رأيه، في تأجيل الاستحقاقات السياسية وتجنب تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وأضاف أن نتنياهو كان يدرك استحالة تحقيق ما وصفه بـ«النصر المطلق»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القضاء نهائيًا على حركتي حماس وحزب الله أو نزع سلاحهما بالكامل.

كما انتقد تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أنها تتناقض مع مواقفه السابقة.

وختم بالقول إن إسرائيل خرجت من الحرب في وضع استراتيجي أسوأ، مدعيًا أن حركة حماس تمكنت من تجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين الجدد، وأن إسرائيل لم تنجح في نزع سلاح حزب الله، فيما عززت إيران، بحسب تعبيره، مكانتها الإقليمية.