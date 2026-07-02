وزير الخارجية السوري: منفتحون على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك

التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عين التينة.

وقال الشيباني في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات بين لبنان وسوريا، نافيًا طرح ملف حزب الله خلال الاجتماع.

وردًا على سؤال بشأن احتمال عقد لقاء مع حزب الله، قال الشيباني: «إذا اقتضت المصلحة للقاء حزب الله، فنحن منفتحون»، مشددًا على أن «النقاش مع بري انحصر حول كيفية تعزيز العلاقات بين البلدين».

ووصل الشيباني، إلى بيروت اليوم الخميس، للقاء قادة في الحكومة اللبنانية، في أول زيارة له إلى هناك منذ أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال تولي القوات السورية مهمة محاربة حزب الله.

غير أن الرئيس السوري أحمد الشرع، نفى في وقت سابق، ما وصفه بأنه شائعات حول وجود سوري في لبنان.

وصارت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع، الذي كان في السابق قائدا لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، حليفة للولايات المتحدة منذ أن قاد الشرع عملية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في عام 2024.

وظلت الحكومة الجديدة - إلى حد كبير - بعيدة عن الحرب الدائرة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وقال ترامب الشهر الماضي، إنه تحدث مع الشرع بشأن محاربة حزب الله، بعد أن انتقد إسرائيل -التي تخوض حربا مع الجماعة في لبنان- لقتلها عددا كبيرا جدا من المدنيين في لبنان وعدم إنجاز المهمة.

وأضاف ترامب في ذلك الحين: «اقترحت على إسرائيل أن تدع سوريا تتولى أمر حزب الله لأنني، لأكون صريحا معكم، أعتقد أنها تقوم بهذه المهمة بشكل أفضل».