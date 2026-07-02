أكد مجدي عبد الكريم، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، إحالة الواقعة الخاصة بضبط صاحب مخبز بلدي متلبسًا باستخدام بطاقات التموين خارج المنظومة القانونية، إلى النيابة العامة وجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، مع صدور قرار فوري بغلق المخبز والتحفظ على جميع المضبوطات من بطاقات وماكينات صرف.

وقال عبد الكريم، لـ"الشروق"، إن الواقعة تعد من كبرى قضايا التلاعب بأموال الدعم، حيث وردت معلومات سرية لقطاع الرقابة التموينية تفيد بتجميع صاحب مخبز بطاقات المواطنين وضربها وهميًا على ماكينة الصرف، وتسييل الدعم لحسابه الشخصي، وعلى الفور تقرر تشكيل حملة مكبرة، وضبط المتهم متلبسًا وبحوزته البطاقات المستولى عليها في أحد المقاهي، وعددها 250 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، وجهازي صرف خبز بلدي، استخدمهما للاستيلاء على الدعم دون وجه حق.

وأضاف أن الحملات الرقابية، أسفرت أيضًا عن ضبط مخبز لتصرفه في كمية قدرها طنَّان وربع من الدقيق البلدي المدعم بهدف التربح غير المشروع.

وشدد على أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب بحقوق المواطنين، مع استمرار الحملات على المخابز والأسواق التجارية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي لاحتكار السلع، وضبط الأسواق.