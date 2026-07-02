قررت النيابة العامة بمركز ملوي، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حبس المتهم "م.ح"، مزارع مقيم بقرية قلبا، والمتهم بقتل شقيقه وإصابة نجل شقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

كما قررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، وبيان ما بها من إصابات وجروح قطعية، والسبب الحقيقي الذي أدى إلى الوفاة، وكذا سماع شهادة المجني عليه الثاني، نجل شقيق المتهم، المصاب بجروح قطعية، والذي يتلقى العلاج بالمستشفى التخصصي بملوي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل في قرية قلبا التابعة لمركز ملوي.

فيما انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين وقوع مشاجرة بين شقيقين، أسفرت عن مقتل "ج - ح"، وإصابة نجله "أ - ج" بجروح قطعية.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع مشادة كلامية بين القتيل وشقيقه "م.ح"، بسبب خلافات على الميراث، وانتهت باستخدام المتهم سلاحًا أبيض والتعدي عليهما؛ ما أسفر عن مقتل شقيقه وإصابة نجله بجروح خطيرة.

وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.