ضبط 7 شكاير دقيق مدعم وتحرير 15 مخالفة تموينية بكفر الدوار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكثفة بمدينة كفر الدوار، في إطار تشديد الرقابة على المخابز والأسواق، وإحكام السيطرة على السلع المدعمة، والتصدي للمخالفات التموينية.

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد هداية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، عقب تلقيه تقريرًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نُفذت بعدد من المناطق بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدي لتصرفه في 7 شكاير دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، كما تم تحرير 14 محضرًا لمخابز لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، تراوحت نسبة العجز فيه بين 5 و18 جرامًا للرغيف.

كما حُرر محضر ضد أحد المخابز لعدم وجود سجل الزيارات، إلى جانب المرور على شونة توريد القمح للتأكد من انتظام سير العمل ومتابعة إجراءات الاستلام.

ووفقًا لبيان صحفي صادر اليوم، نُفذت الحملة برئاسة كامل عمران، وبمشاركة خالد سعيد، مفتش الرقابة التموينية بالإدارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.