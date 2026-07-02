مدرب السنغال: الخسارة من بلجيكا كانت مؤلمة

أعرب بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن حزنه بعد خروج فريقه من كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 3-2 في دور الـ32.

وكان منتخب السنغال متقدمًا بهدفين خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سياتل، لكن بلجيكا نجحت في العودة وتحقيق ريمونتادا مثيرة، لتخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وقال ثياو، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الخروج من البطولة كان مؤلمًا، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة، لكنهم لم ينجحوا في الحفاظ على تقدمهم حتى النهاية.

وأضاف أن منتخب بلجيكا يستحق التهنئة بعد التأهل، مشيرًا إلى أن فريقه يجب أن يتقبل النتيجة، لأن مثل هذه السيناريوهات تحدث كثيرًا في كرة القدم.