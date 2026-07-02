أمريكا تهزم البوسنة والهرسك بثنائية وتتأهل إلى ثمن نهائي المونديال

حجز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم، بعد فوزه على نظيره البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما صباح الخميس على ملعب "ليفايز ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ32.

بدأت المباراة بإيقاع سريع ومحاولات متبادلة بين المنتخبين، وكاد منتخب البوسنة أن يباغت منافسه بهدف مبكر في الدقيقة 11، بعدما أطلق إيرميدين ديميروفيتش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس ماتيو فريس تألق في التصدي لها وحولها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 32، نجح فولارين بالوجون في هز الشباك لصالح المنتخب الأمريكي، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو. وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عاد بالوجون ليضع بصمته مجددًا، مسجلًا هدف التقدم في الدقيقة 45، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية مع نهاية النصف الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول منتخب البوسنة العودة في النتيجة، حيث سدد نيكولا كاتيتش كرة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 56، لكنها مرت أعلى العارضة. وشهدت الدقيقة 63 لحظة حاسمة، بعدما لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة تدخل عنيف من بالوجون على طارق موهاريموفيتش، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه مهاجم الولايات المتحدة.

ورغم النقص العددي، واصل المنتخب الأمريكي محاولاته الهجومية، حيث ألغى الحكم هدفًا لكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 79 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 82، عزز المنتخب الأمريكي تقدمه بالهدف الثاني، بعدما نفذ مالك تيلمان ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها بقوة لتستقر في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وبهذا الفوز، أنهى منتخب الولايات المتحدة اللقاء متفوقًا بهدفين دون رد، ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي المونديال، ويواصل مشواره بثقة نحو الأدوار المتقدمة.