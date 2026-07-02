الرئيس اللبناني يتلقى دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق

استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون، أن لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكلا البلدين.

وأشار الرئيس اللبناني إلى «حرص بيروت على استقرار سوريا، تمامًا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان».

وأعرب عن ارتياحه للتنسيق بين البلدين، لاسيما في مجالات: ضبط الحدود، ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، وكل ما هو مسيء لأمن البلدين.

ولفت إلى أن نظيره السوري أحمد الشرع، أكد له في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا «لن يكون مثل دورها في الماضي».

وذكر أن نظيره «أكد أن صفحة جديدة فتحت بين البلدين، لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين».

ورحب الرئيس اللبناني بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين، للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء.

من جانبه، نقل الشيباني إلى الرئيس اللبناني تحيات نظيره ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتفعيل التنسيق، لاسيما في المجال الاقتصادي.