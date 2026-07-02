السلطات الصينية: طيار حادث بكين كان يعاني مشكلات نفسية

أفادت السلطات الصينية، اليوم الخميس، بأن الطيار الذي لقي حتفه إثر اصطدام طائرته الصغيرة بأطول ناطحة سحاب في بكين، يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا كان يعاني مشكلات نفسية، ودون في مذكراته أفكارًا عن الانتحار.

واصطدمت الطائرة، التي كان يقودها الرجل البالغ من العمر 66 عامًا، ببرج سيتيك، البالغ ارتفاعه 528 مترًا، والواقع في الحي التجاري المركزي في بكين، يوم الجمعة الماضي، عند الساعة 5:55، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار تحطم الطائرة، تساؤلات بشأن سلامة الطيران في العاصمة الصينية، التي تعتمد إجراءات أمنية مشددة، خصوصًا أن برج سيتيك يقع على بعد نحو سبعة كيلومترات من تشونجنانهاي، المجمع الحكومي الذي يضم مقر إقامة كبار القادة الصينيين.

وأفادت حكومة منطقة تشاويانج في بكين، في بيان، بأن الطيار، الذي يحمل اسم ليو، كان مطلقًا ويعيش وحيدًا في بكين، وكان يعاني منذ فترة طويلة من الأرق والقلق، وقد تضمنت مذكراته إشارات متكررة إلى رغبته في إنهاء حياته.

وأضافت: "كان حادثًا يهدد السلامة العامة لأسباب شخصية".

وأوضحت أن ليو عمل طيارًا مستقلًا، وحصل على رخصة طيار رياضي عام 2021، ثم رخصة طيار خاص عام 2024.

وذكر البيان، أن ليو أقلع بعد ظهر يوم الحادث من مطار للطيران العام في ضواحي منطقة بينغو، حيث نفذ رحلات جوية بإشراف مدربين، وأخرى بشكل منفرد.

وخلال رحلته الانفرادية الأخيرة، انحرف ليو، عن المنطقة المحددة، وفقد الاتصال بالمطار قبل وقوع الحادث، بحسب البيان.

وكان يقود طائرة صغيرة ذات مقعدين تعمل بمحرك مروحي.

وبعد وقت قصير من وقوع الحادث، حُذفت صور ومقاطع فيديو لتحطم الطائرة من مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بسرعة، بينما منعت الشرطة الصحفيين والمتفرجين من التقاط صور للبرج.