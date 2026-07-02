أوكرانيا تعلن مقتل 13 شخصا في هجوم روسي على كييف

أعلنت أوكرانيا، مقتل 13 شخصا وإصابة 86 آخرين جراء هجوم جوي شنه الجيش الروسي على العاصمة كييف.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الطوارئ الأوكرانية على حسابها بمنصات التواصل الاجتماعي، الخميس، ذكرت فيه أن روسيا شنت ليلًا هجوما جويا على كييف.

وأشار البيان، إلى أن أعمال البحث والإنقاذ في المناطق التي تضررت جراء الهجوم لا تزال مستمرة.

وأوضح البيان، أن عدد قتلى الهجوم وصل إلى 13 شخصاً، مشيرا إلى أن طواقم الهيئة تمكنت من إنقاذ 34 شخصا.

ومن جانبه، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أن عدد المصابين جراء الهجوم ارتفع إلى 86 شخصا.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد كليتشكو بتعرض كييف لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لافتا إلى تضرر منازل ومبانٍ في أحياء مختلفة من العاصمة.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا عملية عسكرية على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شئونها الداخلية.