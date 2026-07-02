أيّدت أعلى محكمة في أوروبا، يوم الخميس، الغرامة المفروضة على شركة جوجل بنحو 4.1 مليار يورو (4.67 مليار دولار)، على خلفية ممارسات يُشتبه في أنها مناهضة للمنافسة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في عام 2018 غرامة قياسية على جوجل، بدعوى استغلال هيمنة نظام التشغيل «أندرويد» لمنح أفضلية غير عادلة لتطبيقاتها عبر اتفاقيات التثبيت المسبق مع شركات تصنيع الهواتف الذكية.

واستأنفت جوجل القرار عبر منظومة القضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد، رفضت الاستئناف.

وقالت المحكمة في بيان: «ترفض محكمة العدل الطعن المقدم من جوجل وألفابت ضد حكم المحكمة العامة، وبذلك تؤكد الغرامة المفروضة عليهما، بصيغتها المعدلة من قبل المحكمة العامة، بسبب ممارساتهما المناهضة للمنافسة المرتبطة بنظام التشغيل أندرويد».

ولم ترد جوجل فورًا على طلب «سي إن بي سي» للتعليق.

وكانت محكمة أدنى تابعة للاتحاد الأوروبي قد خفّضت الغرامة في عام 2022 إلى 4.1 مليار يورو، مقارنةً بـ4.34 مليار يورو في القرار السابق.