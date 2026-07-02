وزير الدفاع الألماني: الخلاف مع ترامب ليس أزمة زوجية

اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليست أزمة زوجية".

وتعليقا على تصريح ترامب بأن ألمانيا "امتنعت عن منحه قبلة صغيرة" فيما يتعلق بالمساعدة في الحرب مع إيران، قال بيستوريوس في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "رفض قبلة صغيرة قد يحدث حتى في أفضل العلاقات. وبالمناسبة قد يحدث ذلك دون قصد أيضا. وهذا بالتأكيد ليس أزمة زوجية"، مضيفا أنه لا يعلم نوع الدعم العسكري الذي كانت الولايات المتحدة تتوقعه من ألمانيا.

وقال بيستوريوس إنه اعتاد على أن تكون لهجة الإدارة الأمريكية عند وجود خلافات "أكثر خشونة قليلا"، وأضاف: "لسنا مصنوعين من غزل البنات"، مشيرا إلى أن جنرالا أمريكيا رفيع المستوى قال له مؤخرا إن ألمانيا تمثل "مركز الثقل" داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأضاف: "هذا يضع بعض الانتقادات في حجمها الحقيقي".

وأوضح بيستوريوس أن الجهود الرامية إلى تعزيز الجيش الألماني لا تتم أملا في كسب ود ترامب، وإنما "انطلاقا من قناعة راسخة، أي من أجل أمن ألمانيا وشركائها في الناتو، وليس أملا في شراء المحبة من أي شخص كان".

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو، قد وجهوا انتقادات حادة بسبب عدم تقديم حلفاء في الناتو الدعم في الحرب ضد إيران. ووصفوا في الآونة الأخيرة موقف بعض الحلفاء بأنه "مخزٍ".