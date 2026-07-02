استقبال جماهيري لبعثة منتخب مصر في دالاس قبل مواجهة أستراليا 

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وصلت بعثة منتخب مصر، مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية استعدادا لخوض مباراة أستراليا في الدور ال32 لبطولة كأس العالم 2026.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته الرسمية اليوم الخميس إلى أن منتخب الفراعنة توجه من مدينة سبوكين إلي دالاس علي متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واستغرقت الرحلة 3 ساعات ونصف تقريبا.

وأضاف أن بعثة المنتخب المصري ودجدت استقبالا جماهيريا حافلا لدى وصولها الي فندق الإقامة حيث تواجد آلاف من الجالية المصرية هناك لتحية البعثة .

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.