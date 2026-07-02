8 قتلى وأكثر من 30 مصابا في هجوم روسي واسع على كييف

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها شنت هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية ⁠كييف ومواقع أخرى، مستخدمة في ذلك أسلحة وطائرات بدون طيار "درونز" بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقتها من الجو والبر والبحر.

وأضافت الوزارة منشور على ‌تطبيق تليجرام أنها ‌استهدفت ⁠منشآت عسكرية ومرافق طاقة حول كييف، بالإضافة إلى مطارات عسكرية في ⁠عدة مناطق، بما في ذلك بولتافا ودنيبروبتروفسك، ⁠وذلك ردا على ⁠هجمات أوكرانيا على البنية التحتية المدنية، وفقا لوكالة رويترز.

وشنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية خلال الليل مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين، وأصابت الضربات التي تمت بالصواريخ وطائرات ‌الدرونز مباني سكنية وتسببت في اندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من أن تقارير استخباراتية تشير إلى احتمال وقوع هجوم ليلي على البلاد، وأعلن أنه سيختصر فترة بقائه في دبلن التي كان يزورها بمناسبة بدء الرئاسة الدورية لأيرلندا ⁠للاتحاد الأوروبي والتي تستمر ستة أشهر.

وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم ولحقت أضرار بأكثر من 30 موقعا في أنحاء المدينة جراء الهجمات، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وذكر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليجرام أن 34 شخصا آخرين أصيبوا، موضحا أن الأضرار تضمنت انهيار طوابق من مبنى سكني بعد قصف مباشر.

وأظهرت لقطات فيديو لرويترز فرق الإنقاذ وهي تعمل بين أنقاض مبنى كان يتألف من تسعة ‌طوابق، ⁠مع بزوغ فجر اليوم.

وقال كليتشكو في منشور سابق إن المصابين كان بينهم مسعفون وسائقون في مركز إسعاف، وأن بعض الأشخاص ما زالوا محاصرين داخل مبان سكنية لحقتها أضرار.

واكتظت محطات قطارات الأنفاق بأفراد يحملون أطفالهم وأمتعتهم وخيامهم وحيواناتهم الأليفة، بعد إصدار ⁠تحذيرات من غارات جوية في معظم الأراضي الأوكرانية اليوم الخميس، ضمن أسوأ هجوم روسي على البلاد منذ منتصف الشهر الماضي.

ونشرت الجارة بولندا، العضو في كل من حلف شمال ⁠الأطلسي والاتحاد الأوروبي، طائرات مقاتلة لفترة وجيزة اليوم الخميس كإجراء احترازي قبل أن تنهي النشر وتؤكد عدم تسجيل أي انتهاك للمجال الجوي.

وكثفت أوكرانيا ⁠في الآونة الأخيرة ضرباتها في عمق الأراضي الروسية، مما أدى إلى أزمة وقود واسعة النطاق في ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأجبرها على استيراد البنزين من أماكن بعيدة مثل الهند.

من جهته، قال جليب ‌نيكيتين حاكم منطقة نيجني نوفجورود الروسية اليوم ⁠الخميس إن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم أوكراني بطائرات ‌درونز.

وأضاف ⁠أن الهجوم ألحق أضرارا بمنشأة صناعية.

وتضم ⁠المنطقة مصفاة نورسي للنفط، وهي ⁠من أكبر ⁠المصافي في روسيا.