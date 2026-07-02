مقتل 8 أشخاص جراء هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على كييف

شنت روسيا هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية خلال الليل وحتى صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة العشرات، فيما هزت انفجارات قوية مدينة كييف لساعات.

وأدى الهجوم، الذي نفذ باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة، إلى إلحاق أضرار بالمباني والبنية التحتية المدنية في أنحاء المدينة. ولجأ العديد من السكان إلى محطات مترو الأنفاق بعد أن أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون أولى التحذيرات من الهجوم.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن الهجوم أودى بحياة ثمانية أشخاص. وأضاف أن الأضرار سُجلت في 28 موقعا داخل المدينة، معظمها مبانٍ سكنية ومنشآت للبنية التحتية المدنية. من جانبه، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إصابة 34 شخصا.

وكثفت روسيا هجماتها على كييف خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تواصل فيه أوكرانيا تنفيذ هجمات بعيدة المدى بالطائرات المسيّرة ضد مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة داخل روسيا، وهو ما تسبب في نقص الوقود وتعطيل خطوط الإمداد داخل الأراضي الروسية.