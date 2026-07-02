دراسة: نحو 350 ألف شخص في اليابان استخدموا الكوكايين

أوضحت دراسة حكومية اليوم الخميس إلى أنه يعتقد أن نحو 350 ألف شخص في اليابان تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 64 عاما استخدموا الكوكايين، فيما يعد أكبر عدد يتم تسجيله منذ تطبيق أحدث أسلوب بحثي في عام 2007.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاع الذي أجرته وزارة الصحة والعمل عام 2025 أظهر أن 4ر0% ممن شملهم الاستطلاع اعترفوا بتعاطي الكوكايين. وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي سجلت فيه حملات الشرطة المتعلقة بقضايا الكوكايين مستوى قياسيا عام 2025.

ووفقا للدراسة، فإن المخدرات الأكثر استخدما كانت الماريجوانا بنسبة 6ر1% مما يعني أن 41ر1 مليون شخص تعاملوا معها.

وأظهرت النتائج أن 5ر0% من الرجال استخدموا الكوكايين مرة واحدة على الأقل في الماضي، في حين بلغت النسبة بين النساء 3ر0%، مما يعني نحو 210 ألف و 140 ألف شخص على التوالي.