فرق الإطفاء تكافح حريق غابات في جنوب فرنسا

سعت فرق الإطفاء جاهدة اليوم الخميس، للسيطرة على ‌حريق غابات اندلع في إقليم أود بجنوب فرنسا، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات أحدث ⁠موجة حر تجتاح أوروبا.

وذكرت إدارة إقليم أود، الواقع بالقرب من الحدود مع إسبانيا، في منشور على «إكس»، أن الأحوال الجوية لا تزال غير مواتية ‌بسبب ⁠الرياح العاتية التي قد تؤدي إلى تأجيج النيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أفادت هيئة الإطفاء في منطقة لانكون ⁠بجنوب فرنسا بأنه «تمت السيطرة على حريق غابات آخر ⁠هناك».

وأشار مكتب الأرصاد الجوية الفرنسي إلى احتمال ⁠حدوث موجة أخرى من الطقس شديد الحرارة الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الحريق بعد عام واحد من حرائق كبرى شهدتها منطقة كوربيير وبعد أيام قليلة من موجة حر قاتلة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى.

وبحلول وقت متقّدم من مساء الأربعاء، كانت النيران قد التهمت 800 هكتار، وفق إدارة الإقليم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صرح مصدر في الإقليم قوله: «تم احتواء الحريق في بعض الفترات، لكنه لم يصبح تحت السيطرة بعد».

وكانت الأوضاع على الأرض بالغة الصعوبة بالنسبة إلى عناصر الإطفاء نظرا إلى انعدام مسارات الوصول في التضاريس الوعرة، ما استدعى الاستعانة بطائرات إطفاء لإخماد النيران.

وساهمت درجات الحرارة التي كانت تبلغ حوالي 30 مئوية، بالتزامن مع هبوب رياح قوية، في سرعة انتشار الحريق عبر الغطاء النباتي المنخفض الشديد الجفاف.

وأفاد مسئولون بأنه تم إجلاء أو إلزام نحو 200 شخص بالبقاء في منازلهم في بوزول-مينرفوا وماياك.