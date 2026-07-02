سفير تركيا لدى مصر: ننسق مع القاهرة لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها باتفاق غزة

قال سفير أنقرة لدى القاهرة صالح موطلو شن، الأربعاء، إن التنسيق بين الوسطاء، تركيا ومصر وقطر، مستمر للانتقال إلى المرحلة الثانية من مسار السلام في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال كلمة له في فعالية تضامنية نظمتها سفارتا تركيا وفلسطين في القاهرة، الأربعاء، بعنوان «ملتقى الأسر الفلسطينية والمصرية»، وفق بيان للسفارة التركية.

ودخلت المرحلة الأولى من خطة السلام حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفيما التزمت حركة حماس بمتطلبات المرحلة الأولى، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها.

ورغم تنصل تل أبيب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف يناير الماضي، بدء المرحلة الثانية، التي تتضمن انسحابًا أوسع للجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضًا، بل تجاوزته بالإصرار على نزع السلاح أولًا.

وأوضحت السفارة التركية في القاهرة، في البيان، أن الفعالية استضافت ما مجموعه 270 أسرة، بينها 220 أسرة فلسطينية و50 أسرة مصرية، في مقر إقامة السفير بالقاهرة.

وبمساهمة من رئاسة الشئون الدينية التركية ووقف عزيز محمود هدائي، وُزعت على الأسر مساعدات غذائية ومادية، وفق البيان.

وخلال الفعالية، قدمت المطربة المصرية آلاء أيوب، للحضور أغانٍ باللغتين العربية والتركية لاقت استحسانًا واسعًا، من بينها أغانٍ لأم كلثوم وأغنية «ساغم يالان سولوم يالان» التركية.

تركيا تواصل إيصال صوت الفلسطينيين

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد السفير موطلو شن، أن تركيا تواصل حشد إمكاناتها منذ اليوم الأول لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد غزة، وتواصل إيصال صوت الفلسطينيين في كل المحافل.

ولفت إلى أن تركيا أدت دورًا محوريًا في خطة السلام التي وُقعت في شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025، بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر، مؤكدًا أن بلاده تواصل جهودها من أجل تطبيق خطة السلام في غزة.

وأوضح السفير أنه انطلاقًا من الحساسية الكبيرة التي يوليها الشعب التركي، وتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان القائمة على الدفاع عن المظلومين والمستضعفين في كل مكان، وفي مقدمتهم الفلسطينيون، فإن تركيا لن تسمح بسقوط القضية الفلسطينية من جدول الأعمال العالمي.

ولفت إلى أن «التنسيق بين تركيا ومصر وقطر بوصفها دولًا وسيطة مستمر بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية من مسار السلام في غزة، وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمرحلة الأولى».

وأكد السفير أن «الفلسطينيين يملكون الحق، شأنهم شأن سائر الشعوب، في العيش على أرضهم في ظل دولتهم بسلام وطمأنينة وأمان، أحرارًا بكرامة، وأن القضية الفلسطينية لا حياة لها من دون شعبها».

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.