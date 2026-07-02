العاصفة الاستوائية دوجلاس تتشكل في المحيط الهادئ

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، الأربعاء، تشكل العاصفة الاستوائية "دوجلاس" في المحيط الهادئ.

وأوضح المركز، أن العاصفة تقع في عرض البحر ولا تشكل أي تهديد للمناطق البرية، مشيرا إلى أنها كانت على بعد نحو 1195 ميلا (1925 كيلومترا) إلى الغرب والجنوب الغربي من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وبحسب أحدث نشرة صادرة عن المركز، الذي يتخذ من مدينة ميامي مقرا له، بلغت سرعة الرياح القصوى المصاحبة للعاصفة نحو 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة).

وأضاف المركز، أن العاصفة تتحرك شمالا بسرعة 7 أميال في الساعة (11 كيلومترا في الساعة) مضيفا أن من المتوقع حدوث عودة تدريجية إلى الشمال الغربي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وامتدت الرياح وهي بقوة عاصفة استوائية، إلى مسافة تصل إلى 90 ميلا (150 كيلومترا).

ومن المتوقع أن تضعف دوجلاس بشكل مستقر اعتبارا من اليوم الخميس.