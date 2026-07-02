واشنطن وباريس تبحثان التحضير لقمة الناتو بأنقرة وتنفيذ تفاهم إيران

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، التحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في أنقرة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، تناول بارو وروبيو، خلال اتصال هاتفي، التحضيرات للقمة المقررة يومي 7 و8 يوليو في أنقرة.

كما بحث الوزيران آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران في 14 يونيو.

وأعرب بارو عن أمله في التوصل إلى اتفاق متين يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية مطلقا.

وفي 18 يونيو الماضي، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

كما رحب بارو وروبيو بالتوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، وأشادا بالدور الحاسم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق.

وأكد بارو استعداد فرنسا للإسهام في تنفيذ الاتفاق بما يضمن الاستعادة الكاملة لسيادة لبنان، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى تحقيق ذلك بما يكفل أمن لبنان وإسرائيل، ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما ناقش الوزيران، خلال الاتصال، آخر التطورات في أوكرانيا.

وفي 26 يونيو الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي "متسلسل" من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين.

ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا واضحا للانسحاب من هاتين المنطقتين أو من كامل الأراضي اللبنانية، كما ربط تنفيذ الانسحاب بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق المنسحب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمتها "حزب الله".