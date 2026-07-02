 إصابة 34 شخصا على الأقل إثر حريق بمستشفى في ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 34 شخصا على الأقل إثر حريق بمستشفى في ألمانيا

لودفيجسلوست - (د ب أ)
نشر في: الخميس 2 يوليه 2026 - 9:24 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يوليه 2026 - 9:24 ص

أسفر حريق اندلع في سقف أحد المستشفيات بمدينة لودفيجسلوست الألمانية عن إصابة 34 شخصا على الأقل.

وقال أحد أفراد الشرطة إن عمليات إنعاش تجرى حاليا لأحد الأشخاص.

ويجرى حاليا إجلاء المرضى والعاملين في المستشفى من المبنى.

ووفقا للبيانات، اندلع الحريق في سقف المستشفى منذ الساعة 28ر4 صباحا (التوقيت المحلي). وأكدت الشرطة أن الوضع في موقع الحادث لا يزال شديد التطور.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين سيتعين إجلاؤهم من المستشفى. كما لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تقديم أي معلومات بشأن مدى خطورة الإصابات.

ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل بعد وصول متحدثين إعلاميين باسم الشرطة إلى موقع الحريق.

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