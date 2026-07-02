وزير الخارجية الألماني يواصل جولته في أمريكا الجنوبية بزيارة البرازيل

يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول جولته في أمريكا الجنوبية اليوم الخميس بزيارة البرازيل.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في مدينة ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، في مؤتمر تنظمه غرفة التجارة الألمانية في الخارج حول الفرص التي يتيحها اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور.

وعلى خلفية نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، يعتزم فاديفول زيارة معهد جوته، حيث من المقرر أن يلتقي طالبات وطلاب اللغة الألمانية. ويخطط فاديفول أيضا لزيارة مصنع "فولكس فاجن" في مدينة ساو برناردو. وفي المستاء يتوجه فاديفول إلى العاصمة برازيليا.

وتعد البرازيل إلى جانب الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي من دول ميركوسور، التي تشكل منذ بداية مايو الماضي مع الاتحاد الأوروبي منطقة جديدة واسعة للتجارة الحرة. ويعني اسم "ميركوسور" (السوق المشتركة للجنوب). ويهدف الاتفاق إلى تعزيز تبادل السلع والخدمات من خلال الإزالة التدريجية للحواجز التجارية والرسوم الجمركية. وتعتبر ألمانيا أن الاتفاق يتيح فرصا كبيرة لصناعة السيارات، وصناعة الآلات، وقطاع الصناعات الدوائية.

وتعد البرازيل الشريك التجاري الأول لألمانيا في أمريكا الجنوبية، كما تعتبر واحدة من أهم مواقع الشركات الألمانية على مستوى العالم. وتمتلك البلاد احتياطيات هائلة من المواد الخام، وتعد مصدرا لا غنى عنه للمواد الخام المعدنية بالنسبة للصناعة الألمانية. كما تضم احتياطيات كبيرة من المعادن والمواد المعدنية الحيوية اللازمة لتطوير تقنيات المستقبل، مثل مجالات الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي. وتسعى ألمانيا إلى تقليل اعتمادها على الصين في هذا المجال.