تقرير: ارتفاع الخسائر في صفوف القوات الروسية مع توسع أوكرانيا في استخدام الطائرات المسيرة

ذكر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث يتخذ من واشنطن مقرا له، أن أوكرانيا زادت من الخسائر في صفوف القوات الروسية خلال الأشهر الأخيرة، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى التوسع في استخدام الطائرات المسيرة القتالية.

وذكر التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء، أن روسيا تكبدت، منذ بدء حربها الشاملة في فبراير 2022، خسائر في صفوف قواتها تقدر بنحو 4ر1 مليون شخص، بين قتلى وجرحى ومفقودين، مقارنة بخسائر تقدر بنحو 600 ألف شخص في الجانب الأوكراني.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن ما بين 400 ألف و450 ألف جندي روسي لقوا حتفهم، مقارنة بما بين 125 ألفا و150 ألف قتيل في صفوف الجيش الأوكراني.

وكان المركز قد قدر في يناير الماضي عدد القتلى الروس بنحو 325 ألف.

ذكر التقرير أن نسبة الخسائر الروسية إلى الأوكرانية، التي تراوحت عموما بين 2 إلى 1 و3 إلى 1 خلال الحرب، ارتفعت إلى نحو 8 إلى 1 خلال النصف الأول من عام 2026، مع ازدياد فعالية الطائرات المسيرة الأوكرانية في العمليات القتالية.

وأوضح مركز الأبحاث أن تقديراته تستند إلى معلومات واردة من مصادر عسكرية واستخباراتية وحكومية في عدة دول.

ويعد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية منظمة بحثية موثوقة على نطاق واسع، إلا أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أعداد الخسائر في الحرب.