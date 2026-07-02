لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية لإنشاء لجنة عليا للتنسيق والتعاون الثنائي

وقع لبنان وسوريا، اليوم الخميس، اتفاقية لإنشاء لجنة عليا للتنسيق والتعاون الثنائي، وذلك انطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، ورغبة كل منهما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق؛ بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار للشعبين.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، تأتي الاتفاقية استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل منهما، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحسن الجوار.

ووفق البيان، تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة تسمى اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة، وتعد الإطار المؤسسي الأعلى للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين.

ويقوم التعاون بين الطرفين في إطار هذه الاتفاقية على المبادئ الآتية:

احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي كل من الدولتين.

المساواة بين الطرفين.

عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من الدولتين.

الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار والتشاور.

احترام علاقات الأخوة وحسن الجوار.

تحقيق المصالح المشتركة.

كما تهدف اللجنة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين، ودعم تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الثنائية، ومعالجة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة للعلاقات بين البلدين.