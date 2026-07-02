تقارير: قلق داخل «فيفا» بسبب موجة حر شديدة تهدد مباريات كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن حالة من القلق داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب موجة حارة مرتقبة قد تضرب عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار منافسات كأس العالم 2026.

وذكرت التقارير، نقلًا عن وكالة «فرانس برس»، أن موجة حر غير مسبوقة يُتوقع أن تؤثر على عدد من المدن المستضيفة للبطولة، مع تسجيل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على اللاعبين والجماهير وسير المباريات.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة تدرس اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها تفعيل بروتوكول «حظر الإجهاد الحراري»، والذي يتضمن زيادة فترات التوقف خلال المباريات من أجل إتاحة الفرصة للاعبين لتناول السوائل واستعادة التوازن البدني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية منافسات دور الـ32 من البطولة، حيث يتبقى 6 مباريات فقط لحسم المتأهلين إلى الدور التالي.

وتبدأ مواجهات الحسم بلقاء إسبانيا أمام النمسا في الساعة العاشرة مساءً على ملعب لوس أنجلوس، تليها مواجهة البرتغال وكرواتيا في الثانية صباح الجمعة على ملعب تورونتو، ثم الجزائر أمام سويسرا في السادسة صباحًا على ملعب بي سي بليس، قبل أن تختتم مباريات اليوم بلقاء مصر أمام أستراليا في التاسعة مساءً بمدينة دالاس.

وفي اليوم التالي، تُستكمل المنافسات بمواجهة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر في الواحدة صباح السبت على ملعب ميامي، على أن تُختتم مباريات دور الـ32 بلقاء كولومبيا وغانا في الرابعة والنصف صباحًا على ملعب كانساس سيتي.