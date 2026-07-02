- أحمد داوود يحتل المركز الثالث بـ«إذما».. ويتذيل القائمة بـ«الكراش».. و«أسد» في المركز السادس

حقق شباك تذاكر السينما في مصر، أمس، إيرادات بلغت 6 ملايين و229 ألف جنيه، مقابل بيع نحو 38 ألف تذكرة، توزعت على 7 أفلام، تصدرها فيلم «صقر وكناريا».

وحقق الفيلم 3 ملايين و554 ألف جنيه، بما يعادل 21 ألف تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته، بعد 8 أيام من عرضه، إلى 31 مليونًا و448 ألف جنيه، مقابل بيع 189 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبدالمغني، واللبناني باسم مغنية.

وصُنّف الفيلم رقابيًا (+16)، حيث يُحظر على من هم دون 16 عامًا مشاهدته، ليس بسبب احتوائه على مشاهد جريئة، وإنما لتضمن الحوار عددًا من الإيحاءات الجنسية.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وجاء في المركز الثاني فيلم «7 Dogs»، بإيرادات بلغت مليونًا و357 ألف جنيه، مقابل بيع 8 آلاف تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته، بعد 37 يومًا من عرضه، إلى 211 مليونًا و42 ألف جنيه، بإجمالي مليون و424 ألف تذكرة.

وبذلك، تجاوز الفيلم إيرادات كل من «الفيل الأزرق 2» و**«الشاطر»** و**«كيرة والجن»** و**«الحريفة 2»** و**«بيت الروبي»** و**«المشروع X»** و**«سيكو سيكو»**، بينما يفصله عن فيلم «برشامة»، صاحب المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات التاريخية، نحو 2 مليون و727 ألف جنيه، بعدما حقق الأخير 214 مليونًا و147 ألف جنيه خلال عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي الماضي، فيما لا يزال فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» يتصدر القائمة بإيرادات تقارب 260 مليون جنيه.

الفيلم قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك في بطولته أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وتارا عماد، وساندي بيلا، وسيد رجب، والفنان السعودي ناصر القصبي، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، وسانجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج.

واحتل فيلم «إذما» المركز الثالث، بعدما حقق 547 ألف جنيه، مقابل بيع 3 آلاف تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته، بعد 37 يومًا، إلى 49 مليونًا و472 ألف جنيه، بإجمالي 304 آلاف تذكرة.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد داوود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق تحمل الاسم نفسه، كما يعد أولى تجارب محمد صادق الإخراجية، ومن إنتاج محمد حفظي وهاني أسامة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته تمامًا، ويدخل في سلسلة من التجارب التي تدفعه إلى إعادة النظر في ماضيه، واكتشاف ذاته، ومحاولة إصلاح حياته المحطمة.

وجاء فيلم «الكلام على إيه» في المركز الرابع، بإيرادات بلغت 400 ألف جنيه، مقابل بيع 2498 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته، بعد 50 يومًا من عرضه، إلى 87 مليونًا و943 ألف جنيه، بإجمالي 576 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول أربعة أزواج من أعمار وطبقات مختلفة، يواجه كل منهم تحديات في ليلة الزفاف الأولى، تقودهم إلى سلسلة من المفارقات الكوميدية.

والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وبطولة سيد رجب، وانتصار، ومصطفى غريب، وأحمد حاتم، ودنيا سامي، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، وخالد كمال، وآية سماحة.

واحتل فيلم «القصص» المركز الخامس، بعدما حقق 154 ألف جنيه، مقابل بيع 886 تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته، بعد 15 يومًا، إلى 4 ملايين و547 ألف جنيه، بإجمالي 26 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ويشارك في بطولته نيللي كريم، وأمير المصري، وكريم قاسم، وأحمد الأزعر، وخالد مختار، وصبري فواز.

وتدور أحداثه حول عازف بيانو مصري شاب يخطط للسفر إلى فيينا بعد مراسلات مع صديقة نمساوية، وسط الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر بين عامي 1967 و1984، قبل أن يكتشف جوانب جديدة من الصداقة والإصرار والشدائد.

وجاء فيلم «أسد» في المركز السادس، بإيرادات بلغت 109 آلاف جنيه، مقابل بيع 697 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته، بعد 50 يومًا من عرضه، إلى 84 مليونًا و529 ألف جنيه، بإجمالي 556 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حول "أسد"، العبد الذي يتمتع بشخصية متمردة وروح صلبة، قبل أن تقوده قصة حب محرمة إلى مواجهة مباشرة مع أسياده.

ومع تصاعد الأحداث، وسلبه أغلى ما يملك، يتحول الصمت إلى ثورة غضب، ليجد نفسه في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه أحد، بينما تمتد تداعيات معركته لتطرح تساؤلات حول مصير العبودية في البلاد خلال تلك المرحلة.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لماجد الكدواني وأحمد داش.

وفي المركز السابع والأخير جاء فيلم «الكراش»، وهو العمل الثاني الذي ينافس به أحمد داوود خلال الموسم الحالي، بعدما حقق 103 آلاف جنيه، مقابل بيع 637 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته، بعد 21 يومًا، إلى 8 ملايين و537 ألف جنيه، بإجمالي 51 ألف تذكرة.

الفيلم من إخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته أحمد داوود، وميرنا جميل، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، يستكشف فكرة الحب من النظرة الأولى، من خلال علاقة غير متوقعة بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، تتحول إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.