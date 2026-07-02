الرئيس اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل ليست خيانة بل حرب دبلوماسية دون دماء

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى بيروت تؤكد رغبة دمشق في إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتبدد المخاوف التي أثيرت بشأن وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع للتدخل في لبنان.

وأضاف عون، خلال استقباله وفد الرابطة المارونية، أن الجانب السوري شدد على أن التعاون بين البلدين يجب أن يتم عبر المؤسسات الدستورية، وعلى أساس العلاقات بين الدول، بعيدًا عن التعامل مع أي طرف داخلي أو التدخل في الشأن اللبناني.

وأكد أن صيغة الإطار المطروحة لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، بل تهدف إلى ضمانها، مشيرًا إلى أن التفاوض يمثل الخيار الأقل كلفة للبنان بعد الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها.

وشدد الرئيس اللبناني على أن قرار الدولة باللجوء إلى المفاوضات لاستعادة الحقوق وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية هو قرار سيادي، مضيفًا أن «المفاوضات ليست خيانة، بل حرب دبلوماسية من دون إراقة دماء».

ودعا إلى احترام قرار الدولة في هذا المسار، معتبرًا أن مصلحة لبنان تقتضي الحفاظ على الدعم الدولي، ولا سيما الأمريكي والأوروبي والخليجي، للتوصل إلى حل.

وأكد عون أن الوقت قد حان ليطوي لبنان صفحة الحروب والوصايات، مشيرًا إلى أن غالبية اللبنانيين، وخاصة أبناء الجنوب، يتطلعون إلى العيش بأمن وكرامة.

وختم بالتأكيد أن لبنان لن يتنازل عن أي جزء من أراضيه، مثنيًا على جهود الوفد اللبناني المدني والعسكري المفاوض في العاصمة الأمريكية.