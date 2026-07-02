قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف نقاطا في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

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أفاد إعلام سوري رسمي، الخميس، بتعرض عدة مناطق زراعية وحدودية في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد، لقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وذكرت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" الرسميتان أن القصف المدفعي تركز فجر الخميس على عدة محاور.

وفي ريف درعا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك، كما طال القصف السهول الزراعية المحيطة بقرية جملة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المنطقة المستهدفة.

أما في ريف القنيطرة، فقد سقطت عدة قذائف مدفعية إسرائيلية في الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي بريقة وكودنا.

ولم ترد معلومات رسمية عن حجم الخسائر المادية أو وقوع إصابات بشرية جراء هذا الاستهداف.

وتشهد سوريا منذ أشهر تصعيداً في الاعتداءات الإسرائيلية، يشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

ويأتي ذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 واحتلالها المنطقة السورية العازلة.