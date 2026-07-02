دبلوماسي أمريكي: يجب أن تصبح تايوان عش دبابير للطائرات المسيرة

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قال مدير المعهد الأمريكي في تايوان السفير الفعلي لدى الجزيرة ريموند جرين، اليوم الخميس، إن تايوان تعتمد على الطائرات المسيرة كرادع لأي هجوم صيني محتمل.

وقال جرين، وهو أرفع مسئول أمريكي لدى تايوان، في منتدى من أجل المسيرات، عقد بتايتشونج: "لا شيء سيردع الصراع بشكل أكثر فاعلية من تحويل تايوان إلى عش دبابير للطائرات المسيرة الجوية والبرية وتحت المائية".

وأثار جرين، احتمال تعاون وثيق مع الولايات المتحدة بما في ذلك استثمار تايوان في صناعة المسيرات الأمريكية.

وقال إن التعاون الأمريكي - التايوان في تطوير المسيرات يمكن أن يخلق قاعدة إنتاج صلبة للعالم الديمقراطي ويقلل خطر عرقلة سلاسل الإمداد وتعزيز قدرات الردع الإجمالي للعالم الحر.

ومن أجل تعزيز صناعة المسيرات، اقترحت الحكومة التايوانية موازنة خاصة في منتصف يونيو تغطي الفترة من أغسطس 2026 إلى ديسمب 2031 بحد أقصى يصل إلى 210 مليارات دولار تايواني (6.6 مليار دولار أمريكي).

وتشمل الخطة مسيرات مراقبة ساحلية ومسيرات هجومية ساحلية وقوارب انتحارية صغيرة غير مأهولة.

ورغم ذلك، يتعين موافقة البرلمان على الموازنة الخاصة.